Giudice Usa sblocca fondi a 5 Stati dem

Un giudice federale negli Stati Uniti ha temporaneamente sbloccato 10 miliardi di dollari destinati a programmi di assistenza per infanzia e famiglie, inizialmente bloccati dall’amministrazione Trump. Questa decisione permette di ripristinare temporaneamente i fondi per cinque stati democratici, garantendo continuità nei servizi di supporto alle famiglie vulnerabili. La vicenda evidenzia le tensioni politiche e le implicazioni sulla tutela sociale.

16.30 Un giudice federale ha temporaneamente fermato il congelamento di 10 mld di fondi per l'aiuto a infanzia e famiglie bloccati dall'amministrazione Trump. Il Dipartimento alla Sanità aveva bloccato l'erogazione adducendo "gravi preoccupazioni per ampie frodi e abuso dei soldi di contribuenti nei programmi gestiti dagli Stati" dem di California, Colorado,Illinois,New York e Minnesota. "Nessuna prova",ricorrono subito questi Il giudice accoglie e il blocco viene scongiurato per 15 giorni, attendendo il giudizio di merito sulla vicenda.

