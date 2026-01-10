Giubileo | Papa incontra organizzatori e volontari anche Meloni in Vaticano

Durante il Giubileo della Speranza, Papa Leone XIV ha incontrato volontari e organizzatori in Vaticano, sottolineando il valore del loro impegno con parole di gratitudine. Tra i presenti anche la presidente Meloni, in un incontro che ha evidenziato l’importanza del lavoro volontario e della solidarietà nel contesto di questa significativa ricorrenza religiosa.

"Voi siete la prova di quanto bene c'è nel mondo. Grazie, grazie davvero". Con queste parole, pronunciate a braccio prima del suo discorso, Papa Leone XIV ha salutato i tanti volontari impegnati durante il Giubileo della Speranza e che ha ricevuto in udienza questa mattina nell'aula Paolo VI in Vaticano. Con loro anche i rappresentanti dei numerosi enti e istituzioni che hanno collaborato all'organizzazione degli eventi legati all'Anno Santo: presente anche la premier Giorgia Meloni, insieme al sottosegretario Alberto Mantovano, ai ministri della Salute Orazio Schillaci e per Sport e Giovani Andrea Abodi e al capo della Protezione civile Fabio Ciciliano.

