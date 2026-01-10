Giovanissimo si toglie la vita ora viene fuori l’atroce verità | Ecco perché potrebbe averlo fatto

Una giovane vita si spegne prematuramente, lasciando domande senza risposta. Ora emergono dettagli che potrebbero spiegare il suo gesto, offrendo uno sguardo più approfondito sulla vicenda. La sera prima del rientro a scuola, dopo le vacanze di Natale, tutto sembrava normale. Tuttavia, dietro a quegli eventi quotidiani si nascondeva una realtà difficile, che ora viene alla luce per fornire una possibile spiegazione.

Era la sera prima del rientro a scuola, le vacanze di Natale appena finite, una normalità che stava per ricominciare. In una palazzina di Viterbo, però, qualcosa si spezza all’improvviso. Una madre si affaccia alla finestra del bagno e quello che vede tre piani più giù cambia per sempre la vita di una famiglia. Nel cortile, davanti al portone di casa in via Palmanova, c’è il corpo senza vita di suo figlio, un ragazzo di appena 13 anni. Si chiama Shyliuk Artem, è di origini ucraine, vive in Italia solo da pochi mesi. I soccorsi arrivano in fretta, ma non c’è più niente da fare: i sanitari possono solo constatarne il decesso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

