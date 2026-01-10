Giorgia Meloni il retroscena | il piano che accompagna il Paese verso le elezioni

Giorgia Meloni si prepara alle prossime sfide politiche con un piano strategico che mira a guidare il Paese verso le elezioni. A poco più di un anno dalla fine della legislatura, tra un referendum imminente e una campagna elettorale articolata, il quadro politico si mantiene in costante evoluzione, richiedendo attenzione e analisi approfondite.

Poco più di un anno alla fine naturale della legislatura, un referendum alle porte e una campagna elettorale che si annuncia lunga e politicamente densa. È in questo scenario che Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa di inizio 2026, ha tracciato le linee guida del finale di mandato, delineando una strategia che guarda già alle prossime elezioni politiche. I pilastri sono due: sicurezza e crescita economica. Temi centrali per l’elettorato di centrodestra e decisivi per consolidare il consenso, soprattutto in una fase in cui l’assenza di un’alternativa credibile da parte dell’opposizione non è ritenuta, dalla premier, una garanzia sufficiente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

