giorgia meloni il buon marinaio e la rotta giusta

Giorgia Meloni ha affrontato gli ultimi tre anni con determinazione e capacità, dimostrando di saper guidare con fermezza anche in periodi complessi. Come un buon marinaio, ha mantenuto la rotta stabilita, affrontando le sfide con pragmatismo e coerenza, senza lasciarsi sopraffare dalle tempeste. Questa stabilità è il risultato di una leadership attenta e consapevole, che si riflette nelle scelte e nelle azioni del suo governo.

Un proverbio genovese dice che il buon marinaio si vede quando il mare è agitato. A giudicare dal meteo degli ultimi tre anni, Meloni se l’è cavata benissimo. È la quarta conferenza stampa di fine anno, è un inizio e una svolta. È un bilancio dell’anno passato, ma è anche la partenza fulminante di un rivoluzionario 2026 che in pochi giorni ha visto cadere il dittatore del Venezuela e profilarsi all’orizzonte il crollo del regime in Iran. Quali sono gli elementi nuovi e di continuità? Meloni ha consolidato una strategia politica che anno dopo anno ha aggiustato la rotta, senza inseguire utopie e scomporsi di fronte alle difficoltà, la cifra complessiva è sì quella di un esecutivo stabile (il più saldo in Europa) ma soprattutto quella di un governo che ha programmato un percorso di legislatura, sia nella politica interna che negli affari esteri, concepiti non più come due elementi distinti, sono la stessa cosa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

