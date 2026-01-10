Giorgia | dopo un 2025 da record inaugura il 2026 con il nuovo singolo Corpi celesti da oggi in radio

Giorgia inizia il 2026 con il nuovo singolo “Corpi celesti”, disponibile in radio da oggi. Dopo un 2025 ricco di successi, tra cui un tour sold out, il primo posto in classifica e il doppio platino con “La cura per me”, l’artista conferma la sua presenza nel panorama musicale italiano. “Corpi celesti” è un estratto del suo album “G”, che ha ottenuto un riscontro positivo e un’ampia partecipazione di pubblico.

Dopo un 2025 da record con il grande successo di un tour tutto sold out con oltre 100.000 biglietti venduti il debutto al #1 delle classifiche con il suo nuovo album “ G ” e il DOPPIO PLATINO per “ LA CURA PER ME ”, secondo singolo più venduto del 2025 che ha superato i 160 milioni di stream globali GIORGIA INAUGURA IL 2026 CON “CORPI CELESTI” IL NUOVO SINGOLO ESTRATTO DALL’ALBUM “G” IN RADIO DA OGGI DOPO GLI APPUNTAMENTI LIVE TUTTI ESAURITI DEL 2025 CON OLTRE 100.000 BIGLIETTI VENDUTI IL TOUR RIPARTIRÀ A MARZO PER UN TOTALE DI 18 DATE NEI PALASPORT Dopo un 2025 ricco di successi e traguardi straordinari, GIORGIA inaugura il 2026 con il nuovo singolo “ CORPI CELESTI ”, in radio da oggi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Giorgia: dopo un 2025 da record, inaugura il 2026 con il nuovo singolo “Corpi celesti”, da oggi in radio Leggi anche: Giorgia inaugura il 2026 con il nuovo singolo “CORPI CELESTI” Leggi anche: Giorgia inaugura il 2026 con il brano “Corpi Celesti” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Drive Up: Renault Filante Record 2025, l'impresa in Marocco Video; Borse Ue prendono fiato dopo i record, concludono il 2025 deboli e a ranghi ridotti. Ancora realizzi sull'argento; Olly, Sfera, Giorgia, Achille: le vendite 2025 nelle classifiche Fimi; Top & Flop del 2025: vincono Giorgia e Elisa, in crisi Tiziano Ferro e Amici. GIORGIA: dopo un 2025 da record, inaugura il 2026 con il nuovo singolo “CORPI CELESTI”, da oggi in radio. - GIORGIA: dopo un 2025 da record, inaugura il 2026 con il nuovo singolo "CORPI CELESTI", da oggi in radio. politicamentecorretto.com

Giorgia inaugura il 2026 con il nuovo singolo "Corpi celesti" - Giorgia inaugura il 2026 con il nuovo singolo "Corpi Celesti", in radio da oggi. msn.com

Olly trionfa nella classifica album e singoli 2025. Tutta vita” batte Sfera Ebbasta e Geolier. Giorgia è la prima tra le donne. È di Caparezza il disco fisico più venduto - Il vincitore di Sanremo 2025 in vetta sia con l'album che col singolo. ilfattoquotidiano.it

20251212 Pesaro Concerto Giorgia 065 Applausi e interazioni con il pubblico e Massimo Giannini

@Giorgia : dopo un 2025 da record, inaugura il 2026 con il nuovo singolo "CORPI CELESTI" x.com

Anche Giorgia Meloni riconosce il grande lavoro svolto da Antonio Tajani per evitare la dissoluzione del movimento dopo la scomparsa del nostro straordinario Presidente Berlusconi. - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.