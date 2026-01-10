Giallo nel Sannio marito e moglie trovati senza vita in un laghetto artificiale

Nel territorio di Guardia Sanframondi, nel Sannio, sono stati rinvenuti senza vita un uomo e una donna, entrambi ultrasettantenni. La coppia, residente nella zona, era uscita nel pomeriggio e non aveva fatto ritorno. Le autorità stanno indagando sulle cause di quanto accaduto, al momento senza ipotesi ufficiali. La scoperta si è verificata presso un laghetto artificiale della zona, sollevando domande sulle circostanze della tragedia.

Marito e moglie, entrambi ultraottantenni, sono stati trovati morti nel territorio del Sannio. Il dramma si è consumato a Guardia Sanframondi, dove la coppia era uscita nel pomeriggio senza più rientrare a casa. Con il passare delle ore è scattato l'allarme e, in serata, è arrivata la tragica scoperta. I due coniugi sono stati rinvenuti

