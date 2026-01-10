Giallo a Battipaglia | uomo ferito alla gamba da un colpo di pistola si indaga

Nella notte a Battipaglia, un uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Speranza con una ferita alla gamba causata da un colpo di pistola. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto. La vicenda rimane al centro dell’attenzione, mentre si cercano eventuali testimoni e dettagli utili per ricostruire l’accaduto.

