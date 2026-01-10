Giallo a Battipaglia | uomo ferito alla gamba da un colpo di pistola si indaga
Nella notte a Battipaglia, un uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Speranza con una ferita alla gamba causata da un colpo di pistola. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto. La vicenda rimane al centro dell’attenzione, mentre si cercano eventuali testimoni e dettagli utili per ricostruire l’accaduto.
Giallo a Battipaglia: un uomo nella notte si è recato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Speranza con una gamba ferita da un colpo d’arma da fuoco.Secondo il suo racconto, si sarebbe accidentalmente ferito mentre maneggiava una pistola. Accertamenti in corso, dunque, da parte. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
