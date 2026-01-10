Genova credeva di essere stata operata al cuore ma 50 anni dopo scopre che non è così 2 milioni di risarcimento

Una donna di 72 anni di Genova ha scoperto, dopo quasi 50 anni, di non aver mai subito l’intervento al cuore che credeva di aver avuto. La scoperta è arrivata in occasione di una nuova operazione, rivelando che le cure ricevute non avevano mai incluso l’intervento sospirato. La pensionata potrà ricevere un risarcimento dalla sanità ligure, che potrebbe raggiungere i 2 milioni di euro.

