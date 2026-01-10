Genova credeva di essere stata operata al cuore ma 50 anni dopo scopre che non è così 2 milioni di risarcimento

Una pensionata genovese di 72 anni ha scoperto, dopo quasi 50 anni, di non aver mai subito l’intervento al cuore di cui era convinta. Dopo numerosi anni di sofferenze e crisi, si è resa conto dell’inesattezza e ora può ottenere un risarcimento dalla sanità ligure, che potrebbe arrivare a circa 2 milioni di euro. Questa vicenda mette in luce importanti questioni sulla corretta gestione delle diagnosi e delle cure.

La pensionata, che ha continuato a soffrire di scompensi e crisi, si è accorta che l'intervento non era mai stato effettuato in occasione di una nuova operazione Una pensionata genovese di 72 anni potrà essere risarcita dalla sanità ligure con una cifra che potrebbe sfiorare i 2 milioni di eu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Genova, credeva di essere stata operata al cuore ma 50 anni dopo scopre che non è così, 2 milioni di risarcimento Leggi anche: Genova, credeva di essere stata operata al cuore ma 50 anni dopo scopre che non è così, 2 milioni di risarcimento Leggi anche: Genova, credeva di essere stata operata al cuore ma non era così: pensionata risarcita 50 anni dopo Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Genova, credeva di essere stata operata al cuore ma non era così: pensionata risarcita 50 anni dopo; Credeva di essere stata operata al cuore, 50 anni dopo scopre che non era così: maxi risarcimento per una pensionata genovese; Operata al cuore, 48 anni dopo scopre che non era vero. Risarcita per due milioni di euro; Credeva di essere stata operata al cuore: dopo 48 anni la verità e 2 milioni. Genova, credeva di essere stata operata al cuore ma non era così: pensionata risarcita 50 anni dopo - La donna, oggi 72enne, ha vissuto con gravi limitazioni fisiche legate a quell' "intervento", perdendo anche il lavoro. msn.com

Genova, credeva di essere stata operata al cuore ma 50 anni dopo scopre che non è così, 2 milioni di risarcimento x.com

"Era una notte di capodanno. Io canto al Lido di Genova: guardando dal mare verso la collina, vedo una casa illuminata. Mi dicono che è la casa di De André. Finisco la serata e, verso l'alba, salgo i gradini per arrivare alla macchina, quando calpesto una - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.