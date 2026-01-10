Gelate diffuse e temperature sotto zero | -6 nella zona di Fidenza -8 in Appennino

Nel fine settimana tra il 10 e l’11 gennaio, le temperature rimarranno sotto zero, con punte di -6°C a Fidenza e -8°C nell’Appennino. Questi freddi persistono anche nei primi giorni della settimana, interessando sia le aree urbane che le zone collinari e montane. Le condizioni meteorologiche richiedono attenzione alle basse temperature, che potrebbero influire su attività e spostamenti.

Proseguono in questi giorni, nel week end tra sabato 10 e domenica 11 gennaio e anche nei primi giorni della prossima settimana, le temperature di alcuni gradi sotto zero, sia in città che in collina e in montagna. Gelate diffuse e temperature ampiamente sotto lo zero. Per il Parmense si segnala.

