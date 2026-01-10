A Gaza, le condizioni di vita restano difficili a causa del maltempo e delle basse temperature. A Deir Al-Balah, molte tende sono state danneggiate o distrutte dalle intemperie, aggravando la situazione degli sfollati. Tra loro, una donna afferma:

Il maltempo e le basse temperature continuano a tormentare la popolazione di Gaza. A Deir Al-Balah molte tende sono state distrutte dalle piogge e dal vento forte. “Vivo con mia moglie e quattro figli. La tenda è crollata dopo l’ultima tempesta, i miei amici sono riusciti a procurarmene un’altra ma la situazione è difficile e deplorevole”, ha detto Khalid Abu Jazar, sfollato da Rafah assieme alla sua famiglia. “La tenda non ci ripara, stiamo soffrendo, questa non è vita, ci illudiamo di essere vivi”, ha affermato Ayyat Hasanein, fuggita da Gaza City. Nel frattempo nella Striscia il cessate il fuoco tra Israele e Hamas è rimasto nella sua fase iniziale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, una donna sfollata: "Questa non è vita, ci illudiamo di essere vivi"

