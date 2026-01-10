Gasperini ottiene una vittoria senza utilizzare un centravanti in campo, mentre la Roma conquista un successo di misura contro il Sassuolo, con un risultato di 2-0. La squadra giallorossa si posiziona temporaneamente al terzo posto in classifica, con 39 punti, superando il Napoli, che ha due partite in meno. Entrambi gli incontri riflettono l’equilibrio e la competitività del campionato.

La Roma vince 2-0 contro il Sassuolo e si piazza momentaneamente al terzo posto in classifica, a 39 punti, scavalcando il Napoli (che ha però due partite in meno). In gol Kone e Soulé. Il match tra Roma e Sassuolo deciso da Kone e Soulé. Primo tempo senza particolari emozioni, entrambe le squadre cercano di imporsi ma senza troppi pericoli da una parte e dall’altra. Sul finale del primo tempo la Roma è stata costretta a sostituire Evan Ferguson con Stephan El Shaarawy; infortunio alla schiena per l’attaccante irlandese. Al 52esimo Tsimikas si divora il gol dell’uno a zero dopo una respinta di Muric; il terzino greco spedisce il pallone alto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gasperini vince senza centravanti, la Roma batte 2-0 il Sassuolo ed è momentaneamente terza

Leggi anche: Sassuolo-Roma 0-1: Dybala gol vittoria, Gasperini vince e torna in testa alla classifica

Leggi anche: Napoli, la Roma vince ma Gasperini s’infuria: domenica il big match senza il tecnico!

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Roma, Gasperini pressa il club: il mercato è decisivo per la Champions; La Roma vince ma Gasperini è furioso: silenzio dopo Lecce, mercato in stallo e caso Raspadori; Corsa Champions, Roma e Juventus rallentano: l’Atalanta vola, a Gasperini manca il centravanti; Roma, centravanti cercasi: da Dovbyk a Raspadori, il ritorno dei “giganti” del gol.

Lecce-Roma risultato 0-2: gol di Ferguson e Dovbyk. Ma Gasperini resta in silenzio, tensione sul mercato - Gasperini diventa il sesto allenatore di sempre a toccare quota 1000 punti ... msn.com

Pagina 0 | Rivoluzione Roma: i sacrificabili di Gasperini per arrivare a Dragusin, Raspadori e Zirkzee - La svolta arrivata con il vertice tra dirigenza e allenatore dopo la scelta di quest'ultimo di disertare il post- tuttosport.com