Gasperini | Ferguson ha preso una forte contusione non credo sia un infortunio grave

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha commentato l’infortunio di Ferguson dopo la vittoria 2-0 contro il Sassuolo. Secondo le sue parole, Ferguson ha subito una forte contusione, ma non sembra si tratti di un infortunio grave. L’allenatore ha condiviso le prime impressioni sull’incidente, sottolineando la speranza di un recupero rapido per il giocatore.

Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria dei giallorossi 2-0 contro il Sassuolo. Le parole di Gasperini. Partita complessa, dati anche tutti gli indisponibili. Ha sorpreso la crescita della squadra: «Anche nel primo tempo abbiamo fatto grande prestazione, ma eravamo inconcludenti negli ultimi metri. Nel secondo tempo abbiamo alzato il ritmo, devo dare merito a questi ragazzi straordinari per carattere, impegno e qualità». Su Dybala: « Aspetta le partite che devono essere sbloccate per segnare. L’importante è che continui a divertirsi a giocare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Gasperini: «Ferguson ha preso una forte contusione, non credo sia un infortunio grave» Leggi anche: Materazzi non ha dubbi: «Lotta Scudetto? Credo che la più forte sia l’Inter. Ha dimostrato negli anni e nella costruzione…» Leggi anche: Gasperini a Sky Sport: «Prestazione importante. La Roma può essere fiduciosa, abbiamo una società forte. Ferguson dall’inizio? Non mi sta convincendo» La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Lecce-Roma risultato 0-2: gol di Ferguson e Dovbyk. Ma Gasperini resta in silenzio, tensione sul mercato; Ferguson sbaglia tutto E per Gasperini una Bergamo amara; La Roma vince, Gasperini non parla: il tecnico è in rotta con il ds Massara, chiesto confronto con Ranieri; La Roma passa anche a Lecce, decisivi i gol di Ferguson e Dovbyk: Gasperini ritrova i suoi bomber. Roma, Gasperini: "Ecco cosa ha avuto Ferguson. Sul mercato..." - Intervistato ai microfoni di DAZN dopo la gara contro il Sassuolo, Gasperini ha commentato così la prestazione e la serata della sua Roma. fantacalcio.it

Roma, che sfortuna: si fa male un altro attaccante e ora Gasperini ha solo il mercato - I giallorossi perdono Ferguson nel primo tempo col Sassuolo: a tre giorni dalla sfida col Torino chi può rientrare e le tempistiche per Raspadori Si dice la fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede beniss ... calciomercato.it

Ferguson, è bastato che fosse accostato al Napoli e si è fatto male - Ha lasciato il campo al 38esimo del primo tempo di Roma- ilnapolista.it

Ferguson allontana le voci sul futuro: “Ultimi due anni difficili, sono a Roma per ritrovarmi. E su Gasperini…” - facebook.com facebook

Pedullà: “Giampiero #Gasperini non vede molto #Ferguson nonostante il gol di Lecce. Non lo vede soprattutto per motivi di carattere e temperamento. Attenzione al suo futuro, così come a quello di #Dovbyk” x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.