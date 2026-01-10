Gas stoccato sotto la piazza e dehors fuori norma | blitz da 60 bombole in centro
Nella centrale Piazza Paolo VI, un'operazione ha portato al sequestro di 60 bombole di gas, a causa di irregolarità nelle modalità di stoccaggio e installazione dei dehors. Tre titolari di attività commerciali sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria per violazioni delle normative sulla sicurezza, evidenziando l’importanza di rispettare le norme di legge per garantire la sicurezza pubblica.
Sono tre i titolari di attività commerciali in Piazza Paolo VI che dovranno rispondere davanti all'Autorità Giudiziaria per violazioni delle normative sulla sicurezza. È questo l'esito di un'attività di controllo condotta dalla Polizia Giudiziaria dei Vigili del Fuoco di Brescia, culminata nel.
