Gas stoccato sotto la piazza e dehors fuori norma | blitz da 60 bombole in centro

Nella centrale Piazza Paolo VI, un'operazione ha portato al sequestro di 60 bombole di gas, a causa di irregolarità nelle modalità di stoccaggio e installazione dei dehors. Tre titolari di attività commerciali sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria per violazioni delle normative sulla sicurezza, evidenziando l’importanza di rispettare le norme di legge per garantire la sicurezza pubblica.

Solito post di Gennaio col resoconto meteo dell'anno precedente, ma stavolta con focus sul mese di Dicembre appena trascorso. Beh, siamo talmente abituati ai record che quasi dispiace non sottolinearne nessuno (scherzo): il 2025 conferma solo il trend vers - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.