Garlasco le nuove analisi sul pc di Stasi | Cosa ha visto Chiara

A quasi vent'anni dal delitto di Chiara Poggi a Garlasco, emergono nuove analisi sul computer di Alberto Stasi. Questi approfondimenti offrono ulteriori dettagli sulle attività svolte sul dispositivo, contribuendo a chiarire il contesto delle indagini e l'attenzione sulla posizione di Stasi. Le recenti analisi informatiche rappresentano un tassello importante nel riassunto di una vicenda giudiziaria complessa e ancora oggetto di discussione.

A quasi due decenni dal drammatico delitto di Chiara Poggi, tornano al centro dell'attenzione elementi finora poco conosciuti legati alle analisi informatiche sul computer di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio della sua fidanzata il 13 agosto 2007. Le anticipazioni emerse durante la puntata di “Quarto Grado” andata in onda nella serata di ieri illustrano nuovi riscontri tecnici in corso di elaborazione da parte dei periti incaricati dalla difesa. Secondo quanto riportato dal programma televisivo, nella relazione che i consulenti tecnici della difesa – tra cui i periti informatici Nanni Bassetti e Fabio Falleti – stanno predisponendo, emergerebbero elementi inediti sulle attività svolte sul computer di Stasi da parte di Chiara Poggi la sera del 12 agosto, ovvero poche ore prima dell'omicidio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it

