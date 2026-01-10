Garlasco le nuove analisi sul pc di Stasi | Cosa ha visto Chiara
A quasi vent'anni dal delitto di Chiara Poggi a Garlasco, emergono nuove analisi sul computer di Alberto Stasi. Questi approfondimenti offrono ulteriori dettagli sulle attività svolte sul dispositivo, contribuendo a chiarire il contesto delle indagini e l'attenzione sulla posizione di Stasi. Le recenti analisi informatiche rappresentano un tassello importante nel riassunto di una vicenda giudiziaria complessa e ancora oggetto di discussione.
A quasi due decenni dal drammatico delitto di Chiara Poggi, tornano al centro dell'attenzione elementi finora poco conosciuti legati alle analisi informatiche sul computer di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio della sua fidanzata il 13 agosto 2007. Le anticipazioni emerse durante la puntata di “Quarto Grado” andata in onda nella serata di ieri illustrano nuovi riscontri tecnici in corso di elaborazione da parte dei periti incaricati dalla difesa. Secondo quanto riportato dal programma televisivo, nella relazione che i consulenti tecnici della difesa – tra cui i periti informatici Nanni Bassetti e Fabio Falleti – stanno predisponendo, emergerebbero elementi inediti sulle attività svolte sul computer di Stasi da parte di Chiara Poggi la sera del 12 agosto, ovvero poche ore prima dell'omicidio. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Garlasco, cinque minuti di buio: cosa rivelano davvero le nuove analisi sul pc
Leggi anche: Garlasco, la perizia degli informatici sul pc di Chiara Poggi: “Ha visto il video di Sempio prima di essere uccisa”
Garlasco, possibili nuove verifiche su chi usò il pc di Stasi la sera prima del delitto per scoprire il movente; Chiara Poggi e la lite mai avvenuta, l'analisi del pc che dà ragione ad Alberto Stasi: la verità dei due esperti e quei 5 minuti della vittima sola in casa; Delitto di Garlasco: il Pc di Stasi, il Dna sui pedali e i possibili nuovi indagati | Segreti - Ep.22; Garlasco, la verità sul computer di Stasi e la dimostrazione che i due si fidavano l’uno dell’altra.
Garlasco, le nuove analisi sul pc di Stasi: "Cosa ha visto Chiara Poggi" - A quasi due decenni dal drammatico delitto di Chiara Poggi, tornano al centro dell’attenzione elementi finora poco conosciuti legati alle ... iltempo.it
Garlasco, possibili nuove verifiche su chi usò il pc di Stasi la sera prima del delitto per scoprire il movente - Si cercano ancora elementi utili alle nuove indagini sul delitto di Garlasco nei pc di Chiara Poggi e di Alberto Stasi: potrebbe trovarsi qui il movente ... fanpage.it
Garlasco, cinque minuti di buio: cosa rivelano davvero le nuove analisi sul pc - Il nuovo anno si è aperto riportando al centro dell’attenzione uno dei casi più discussi e dolorosi della cronaca nera italiana. thesocialpost.it
Garlasco News: Nuove Analisi dei Poggi sugli Accessori di Chiara
Si cercano ancora elementi utili alle nuove indagini sul delitto di Garlasco nei pc di Chiara Poggi e di Alberto Stasi “Stiamo guardando sul pc di Chiara se ci sono nuovi elementi indicativi oppure quelli che possano confermare quanto già emerso”, ha spiegato - facebook.com facebook
Nuove rivelazioni a Mattino Cinque sul delitto di Garlasco: un’impronta compatibile con le scarpe di Stasi e dubbi sul Dna dei capelli x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.