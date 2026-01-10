GaE 3 date da ricordare | domanda entro il 22 gennaio operazioni annuali dal 15 giugno scelta scuole prima fascia GI da stabilire NOTA Ministero
Ecco le principali date da ricordare per le Graduatorie ad Esaurimento: domanda entro il 22 gennaio, operazioni annuali dal 15 giugno e scelta delle scuole prima fascia GI da stabilire. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con decreto n. 247 del 10 dicembre 2025, ha avviato l’aggiornamento delle GaE per i prossimi bienni scolastici. Rimanere aggiornati è fondamentale per una corretta gestione delle graduatorie.
Il Ministero dell'Istruzione e del Merico, con decreto n. 247 del 10 dicembre 2025 ha avviato l'aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento utili per ruoli e supplenze nel biennio 202627 e 202728.
