GaE 3 date da ricordare | domanda entro il 22 gennaio operazioni annuali dal 15 giugno scelta scuole prima fascia GI da stabilire NOTA Ministero

Ecco le principali date da ricordare per le Graduatorie ad Esaurimento: domanda entro il 22 gennaio, operazioni annuali dal 15 giugno e scelta delle scuole prima fascia GI da stabilire. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con decreto n. 247 del 10 dicembre 2025, ha avviato l’aggiornamento delle GaE per i prossimi bienni scolastici. Rimanere aggiornati è fondamentale per una corretta gestione delle graduatorie.

