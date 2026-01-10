Furto nella parafarmacia di viale Kennedy Borrelli ad Aversa | Difendere chi investe nel territorio | FOTO

Il 7 gennaio, nella parafarmacia di viale Kennedy ad Aversa, si è verificato un furto. La giovane farmacista, recentemente aperta, ha subito un atto che ha suscitato solidarietà e attenzione civica. Il deputato Francesco Emilio Borrelli ha incontrato Annye Savarese per esprimere vicinanza e sottolineare l'importanza di sostenere chi investe nel territorio locale. Un episodio che evidenzia le sfide della sicurezza e della tutela delle attività commerciali.

Un gesto di solidarietà e un atto di denuncia civile. Il deputato Francesco Emilio Borrelli ha incontrato ad Aversa Annye Savarese, la giovane farmacista vittima di un furto avvenuto nella notte del 7 gennaio nella sua parafarmacia di viale Kennedy 211, aperta appena un mese fa.

#Aversa, furto in parafarmacia a un mese dalla sua inaugurazione: ladri via con poco più di cento euro. "Ho deciso di investire qui e il territorio così mi ripaga" - facebook.com facebook

“Segnalo questo video perché racconta una storia che purtroppo conosciamo troppo bene. L’altra notte una parafarmacia di #Aversa è stata devastata per un furto. La titolare parla con rabbia e sconforto.Non urla, ma si sente tutta la stanchezza di chi lavora, st x.com

