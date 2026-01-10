Furto di 2mila euro all' outlet di Castel Guelfo | intervengono i carabinieri
Nella giornata di oggi, i carabinieri di Imola sono intervenuti presso l’outlet di Castel Guelfo a seguito di un furto che ha coinvolto circa 2.000 euro. L’episodio si aggiunge ad altri tentativi di reato nella zona, evidenziando la presenza di rischi per la sicurezza dei clienti e dei commercianti. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili e garantire la tutela del territorio.
Un altro episodio di furto all’outlet di Castel Guelfo, terminato con l’intervento dei carabinieri di Imola.È successo lo scorso 4 gennaio, quando i militari sono stati contattati dall’addetto alla vigilanza di un negozio di articoli sportivi. L’uomo aveva notato tre donne, tutte straniere, che. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
