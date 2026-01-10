Furto con escavatore in un supermercato portata via la cassaforte con oltre 10 mila euro

Questa mattina a Catania si è verificato un furto presso il supermercato Eurospin di via Leopoldo Nobili, Nesima. I malviventi hanno utilizzato un escavatore per portare via la cassaforte contenente oltre 10.000 euro. L'intervento delle forze dell’ordine ha seguito altri episodi criminosi avvenuti nella zona, tra cui un furto con esplosivo in una tabaccheria di via Cirelli, che ha portato all’arresto di due persone.

