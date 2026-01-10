Furto con escavatore in un supermercato portata via la cassaforte con oltre 10 mila euro

Da cataniatoday.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Catania si è verificato un furto presso il supermercato Eurospin di via Leopoldo Nobili, Nesima. I malviventi hanno utilizzato un escavatore per portare via la cassaforte contenente oltre 10.000 euro. L'intervento delle forze dell’ordine ha seguito altri episodi criminosi avvenuti nella zona, tra cui un furto con esplosivo in una tabaccheria di via Cirelli, che ha portato all’arresto di due persone.

Non è stato solo il terremoto a “scuotere” la città all'alba di questa mattina. Oltre al furto con esplosivo in una tabaccheria di via Cirelli, finito con l'arresto di due ladri, gli agenti della questura di Catania sono intervenuti nel supermercato Eurospin di via Leopoldo Nobili, a Nesima, in. 🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Forzano finestra e cassaforte e ripuliscono supermercato: rubati 20 mila euro

Leggi anche: La banda del buco colpisce in un supermercato Conad: rubati 40 mila euro dalla cassaforte

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

furto escavatore supermercato portataCatania, colpo con escavatore all’Eurospin di Nesima. La banda porta via la cassaforte - Un commando é riuscito a introdursi intorno alle 4 all’interno del supermercato di via Leopoldo Nobili di Nesima ... lasicilia.it

furto escavatore supermercato portataFurto da 120 euro in un supermercato, denunciata 70enne spagnola - Furto da 120 euro al supermercato a Como, la polizia di Stato ha denunciato a piede libero una 70enne cittadina ... espansionetv.it

furto escavatore supermercato portataTenta furto al supermercato, poi all’arrivo degli agenti tira fuori una siringa spezzata - Una 40enne è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale dopo che nel pomeriggio di domenica 28 dicembre, in seguito a un tentato furto a un supermercato, ha prima fornito generalità f ... laprovinciapavese.gelocal.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.