Furto al mercato | ambulante aggredito e morso a una mano

Mercoledì 7 gennaio, al mercato di viale Cossetti, un ambulante è stato vittima di un tentativo di furto. Due uomini di origine straniera sono fuggiti senza pagare, e l'ambulante, nel tentativo di fermarli, è stato aggredito e morso a una mano. L'episodio evidenzia le problematiche di sicurezza e il rischio di aggressioni nei mercati cittadini.

Furto e aggressione nella giornata di mercoledì 7 gennaio al mercato. Il fatto è successo a un ambulante in viale Cossetti che ha cercato di fermare due uomini di origine straniera scappati senza aver pagato. Uno dei fuggitivi lo avrebbe morso a una mano e gli avrebbe spruzzato spray al peperoncino. Momenti di paura mercoledì scorso al mercato, dove un ambulante di viale Cossetti è stato aggredito da due clienti, due uomini nordafricani, che stavano cercando di scappare senza pagare.

