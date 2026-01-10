Furto al mercato | ambulante aggredito e morso a una mano

Mercoledì 7 gennaio, al mercato di viale Cossetti, un ambulante è stato vittima di un tentativo di furto. Due uomini di origine straniera sono fuggiti senza pagare, e l'ambulante, nel tentativo di fermarli, è stato aggredito e morso a una mano. L'episodio evidenzia le problematiche di sicurezza e il rischio di aggressioni nei mercati cittadini.

Furto e aggressione nella giornata di mercoledì 7 gennaio al mercato. Il fatto è successo a un ambulante in viale Cossetti che ha cercato di fermare due uomini di origine straniera scappati senza aver pagato. Uno dei fuggitivi lo avrebbe morso a una mano e gli avrebbe spruzzato spray al. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.itImmagine generica

furto mercato ambulante aggreditoLadri al mercato scappano senza pagare, l'ambulante cerca di fermarli ma viene morso alla mano: «Mi hanno spruzzato lo spray al peperoncino» - Momenti di paura mercoledì scorso al mercato, dove un ambulante di viale Cossetti è stato aggredito da due clienti, due uomini nordafricani, che stavano cercando ... ilgazzettino.it

