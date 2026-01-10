Furti shock al cimitero 34enne arrestato mentre ruba pezzi di cadavere | in casa aveva un ‘santuario’

Una vicenda inquietante dalla Pennsylvania riguarda un uomo di 34 anni arrestato mentre tentava di trafugare resti umani da un cimitero. In casa, gli agenti hanno trovato un vero e proprio santuario con ossa e teschi. La scoperta ha sollevato interrogativi sulla tutela dei luoghi di sepoltura e sulla diffusione di contenuti collegati a questa attività illecita, anche attraverso un gruppo Facebook sotto indagine.

#StefaniaOrlando Un furto notturno vissuto senza accorgersene, scoperto solo al mattino. Stefania Orlando racconta lo shock subito nella propria abitazione e le conseguenze emotive che ancora oggi condizionano la sua quotidianità. https://ift.tt/NHlCimE - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.