Furti shock al cimitero 34enne arrestato mentre ruba pezzi di cadavere | in casa aveva un ‘santuario’

Da ildifforme.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una vicenda inquietante dalla Pennsylvania riguarda un uomo di 34 anni arrestato mentre tentava di trafugare resti umani da un cimitero. In casa, gli agenti hanno trovato un vero e proprio santuario con ossa e teschi. La scoperta ha sollevato interrogativi sulla tutela dei luoghi di sepoltura e sulla diffusione di contenuti collegati a questa attività illecita, anche attraverso un gruppo Facebook sotto indagine.

Dalla Pennsylvania arriva una storia inquietante ha lasciato tutti sotto shock: ossa, teschi e un gruppo Facebook sotto indagine. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

