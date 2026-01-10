Fullkrug | Sono molto felice di essere al Milan Accoglienza incredibile a San Siro

Niclas Fullkrug, nuovo attaccante del Milan arrivato in prestito dal West Ham, ha espresso la sua soddisfazione per l’esperienza all’interno del club. Durante un’intervista ai microfoni ufficiali, ha commentato l’accoglienza ricevuta a San Siro, sottolineando il suo entusiasmo per questa nuova avventura. Le sue parole riflettono l’atteggiamento positivo e la volontà di integrarsi al meglio nella squadra rossonera.

Niclas Fullkrug, giocatore del Milan, arrivato in prestito dal West Ham, è stato intervistato dai microfoni ufficiali del club: le parole. La prima intervista di Fullkrug: "Sono felice e orgoglioso di stare in un grande club" - Durante i 10 minuti dell'intervista pubblicata su youtube il nuovo numero 9 del Milan ha toccato tanti temi.

Conferenza stampa Fullkrug: l’attaccante tedesco si presenta ai suoi nuovi tifosi da Casa Milan - Conferenza stampa Fullkrug: l’attaccante tedesco, finora unico acquisto del mercato invernale del Milan, si presenta ai suoi nuovi tifosi Niclas Fullkrug, nuovo attaccante del Milan, si presenta in co ... milannews24.com

Fullkrug: "Ho trovato un gruppo sano, unito, energia a livelli altissimi" - A breve, dalla sala stampa di Casa Milan, prenderà parola in conferenza Niclas Fullkrug. milannews.it

Fullkrug: "Sono orgoglioso di essere in questo grande club. Amo il numero 9, so che al Milan ha avuto periodi difficili, ma..." #MilanPress - facebook.com facebook

Nicolas 'Lucke' #Fullkrug è arrivato in Serie A Arnautovic gli diede il soprannome Lucke: in tedesco vuol dire spazio vuoto, come quello che c'è tra i suoi denti! Perché non farglielo brillare allora Mamma ho riperso l'aereo, mi sono smarrito in Niclas Fullkr x.com

