Fullkrug analizza il passato | Col West Ham è andata male ma voglio voltare pagina Sono sicuro che…
Niclas Fullkrug, nuovo attaccante del Milan, ha commentato il suo passato in Inghilterra durante la conferenza stampa odierna. Ha riconosciuto le difficoltà vissute con il West Ham, ma ha espresso la volontà di voltare pagina e guardare avanti con ottimismo. Le sue parole riflettono un atteggiamento determinato e la volontà di contribuire al successo della sua nuova squadra.
Oggi Niclas Fullkrug, nuovo attaccante del Milan, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole sul suo passato in Inghilterra, con la maglia del West Ham. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
