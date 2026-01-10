Fullkrug analizza il passato | Col West Ham è andata male ma voglio voltare pagina Sono sicuro che…

Niclas Fullkrug, nuovo attaccante del Milan, ha commentato il suo passato in Inghilterra durante la conferenza stampa odierna. Ha riconosciuto le difficoltà vissute con il West Ham, ma ha espresso la volontà di voltare pagina e guardare avanti con ottimismo. Le sue parole riflettono un atteggiamento determinato e la volontà di contribuire al successo della sua nuova squadra.

Milan, Fullkrug si presenta: «Ho trovato un gruppo pieno di energia. Perché la maglia numero 9? È sinonimo di gol» - È il pensiero di Fullkrug, il nuovo attaccante del Milan durante la conferenza di presentazione. msn.com

Fullkrug si presenta: "Milan, spero di essere all'altezza. Tridente? Allegri sa cosa fare" - Già due presenze con i rossoneri, ora la conferenza ufficiale dell'attaccante tedesco: "Qui ho trovato grande qualità. msn.com

Allegri analizza l'esordio di Fullkrug con il Milan "Non lo scopro certo io..." @acmilan - facebook.com facebook

Mercato e ambizioni: il Milan non può (e non deve) fermarsi a metà strada. L'arrivo di #Fullkrug è un segnale, ma per lo Scudetto serve l'affondo decisivo a gennaio. L'editoriale di oggi analizza i nodi tra campo e società. #Milan #Calciomercato x.com

