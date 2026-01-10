Fuga di monossido due persone intossicate a Meana di Susa | trasportate all' ospedale di Susa

Venerdì 9 gennaio, a Meana di Susa, due persone sono state soccorse dal 118 a causa di un sospetto avvelenamento da monossido di carbonio. L’intervento è avvenuto poco prima di mezzanotte in via Gran Borgata, con il trasporto dei pazienti all’ospedale di Susa. L’episodio evidenzia l’importanza di controlli e precauzioni per prevenire il rischio di intossicazioni domestiche da monossido.

