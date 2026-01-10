Frontale tra una Giulietta e un mezzo del Suem 118 | donna gravissima

Nella giornata del 9 gennaio, a Sant'Urbano, si è verificato un incidente frontale tra una Giulietta e un mezzo del Suem 118. L'incidente ha coinvolto una donna, la cui condizione è apparsa gravissima. La dinamica e le cause sono al momento in fase di verifica, mentre le autorità continuano a intervenire sul luogo per prestare assistenza e ricostruire l’accaduto.

Poteva avere conseguenze devastanti l'incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio 9 gennaio a Sant'Urbano. Per cause ora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Este, si sono scontrate una Alta Romeo Giulietta condotta da una donna di 44 anni del posto e un'ambulanza che stava trasportando.

