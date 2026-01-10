Freudenberg macchinari spenti | E noi siamo in mezzo a una strada

A seguito di un Natale difficile, nello stabilimento di via Risorgimento, gli operai di un’azienda slovacca stanno procedendo allo smontaggio dei macchinari, che risultano spenti e inattivi. La situazione riflette una fase di crisi e incertezza per la struttura, lasciando aperti interrogativi sul futuro e sulle ripercussioni occupazionali.

Nello stabilimento di via Risorgimento, dopo un Natale amaro, gli addetti di un'azienda specializzata arrivata dalla Slovacchia stanno smontando i macchinari. Ieri mattina si è svolta un'assemblea dei lavoratori ai quali, i rappresentanti sindacali di Fillea Cgil, hanno illustrato l'accordo sugli incentivi e ammortizzatori sociali siglato lo scorso 23 dicembre: cassa integrazione per 12 mesi, quindi per tutto il 2026, l'accesso alla Naspi per i lavoratori che lasceranno l'azienda e un percorso di outplacement. La chiusura del sito produttivo di Rho della Freudenberg, multinazionale tedesca specializzato nella produzione e vendita di filtri industriali, e il conseguente licenziamento collettivo dei 42 dipendenti, è diventata realtà.

