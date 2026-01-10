Freddo intenso donate coperte e cappottini

La Lega Nazionale per la Difesa del Cane di San Benedetto, guidata da Carolina, gestisce le donazioni di coperte e cappottini provenienti da negozi di prodotti alimentari per animali. In questo periodo di freddo intenso, l’associazione si impegna a distribuire questi doni ai cani e ai gatti bisognosi, garantendo loro un riparo adeguato e contribuendo al benessere degli animali del territorio.

La sezione della Lega Nazionale per la difesa del Cane di San Benedetto, responsabile territoriale la signora Carolina, intanto è impegnata a gestire le donazioni ricevute da negozi che vendono prodotti alimentari per animali domestici del territorio. "Abbiamo avuto un momento di difficoltà, ma a breve riprenderemo l’attività a pieno regime – afferma Carolina – Le aziende della zona che vendono generi alimentari per animali spesso ci donano alimenti prossimi alla scadenza che distribuiamo subito ai canili. Abbiamo ricevuto anche coperte per fronteggiare questo rigido inverno che stiamo fornendo, a rotazione, ai canili del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

