Freddo e virus l’immunologo svela i falsi miti | Stop all’abuso di pillole inutili
Con l’arrivo del freddo e l’aumento delle infezioni stagionali, molte persone si confrontano con i dubbi e le convinzioni sui rimedi più efficaci. L’immunologo chiarisce alcuni falsi miti sull’uso delle pillole e sulla prevenzione, invitando a un approccio più informato e responsabile. È importante distinguere tra ciò che è supportato dalla scienza e ciò che può essere inutile o dannoso, soprattutto in un periodo di forte circolazione virale.
(Adnkronos) – Freddo, pioggia e una circolazione virale e batterica sempre più intensa, con l'influenza protagonista, nei primi giorni del 2026 mettono a dura prova il sistema immunitario e la pazienza. "Mentre i pronto soccorso faticano a gestire l'ondata di virus stagionali, si assiste a una corsa ai farmaci da banco spesso inutile, quando non .
