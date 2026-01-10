Freddo e virus l’immunologo svela i falsi miti | Stop all’abuso di pillole inutili

Con l’arrivo del freddo e l’aumento delle infezioni stagionali, molte persone si confrontano con i dubbi e le convinzioni sui rimedi più efficaci. L’immunologo chiarisce alcuni falsi miti sull’uso delle pillole e sulla prevenzione, invitando a un approccio più informato e responsabile. È importante distinguere tra ciò che è supportato dalla scienza e ciò che può essere inutile o dannoso, soprattutto in un periodo di forte circolazione virale.

Stare al freddo ci fa ammalare Quante volte ce l’hanno detto “Copriti che ti ammali!” La verità è questa Il freddo NON causa raffreddore o influenza. A farti ammalare sono virus e batteri, non la temperatura. Però attenzione: il freddo qualcosa la - facebook.com facebook

Influenza: freddo e bambini, cosa fare davvero I consigli dei medici anti-fake news - (Adnkronos) - Con l’arrivo dell’inverno, molti genitori cercano di proteggere i figli dal freddo limitando le uscite all’aperto e coprendoli con cappelli, guanti e giac x.com

