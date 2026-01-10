Frattesi resta in uscita ma nessuno è disposto a sborsare 35 milioni Tuttosport

Davide Frattesi potrebbe lasciare l’Inter, ma al momento nessuna società è disposta a pagare i circa 35 milioni richiesti per il suo cartellino. La possibile cessione del centrocampista resta in sospeso, mentre le trattative continuano a fare il punto sulla sua futura destinazione. La situazione rimane aperta e dipenderà dalle decisioni delle parti coinvolte nelle prossime settimane.

Davide Frattesi resta in uscita dall’Inter, anche se servono circa 35 milioni per acquistarne il cartellino dai nerazzurri. E la condizione qua non resta quella di un addio definitivo, per non correre il rischio di tornare tra pochi mesi a discutere nuovamente sugli stessi dettagli. La trattativa può anche essere risolta con un prestito oneroso da 5 milioni e un obbligo di riscatto da 30 (al massimo il diritto con condizioni semplici da soddisfare), non quindi con formule astruse, né con la svendita dell’asset interista. Riporta Tuttosport. Tanti e troppi club su Frattesi. Tuttosport scrive: “Il Galatasaray, per il momento, appare più orientato a investire su un centrocampista difensivo, vedi Ederson dell’Atalanta, piuttosto che sul profilo di una mezzala abile negli inserimenti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

