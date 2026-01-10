Frattesi Pedullà rompe il silenzio | L’Inter non lo regala servono 30 milioni di euro Sarei sorpreso se…

Alfredo Pedullà, noto giornalista sportivo, ha commentato il trasferimento di Frattesi dall’Inter, sottolineando che il club non intende cedere il giocatore a meno che non riceva un’offerta di circa 30 milioni di euro. Pedullà ha inoltre espresso qualche sorpresa riguardo alle eventuali trattative future, fornendo un aggiornamento chiaro e senza enfasi sulla situazione.

