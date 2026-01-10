Frattesi Pedullà rompe il silenzio | L’Inter non lo regala servono 30 milioni di euro Sarei sorpreso se…

Da internews24.com 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alfredo Pedullà, noto giornalista sportivo, ha commentato il trasferimento di Frattesi dall’Inter, sottolineando che il club non intende cedere il giocatore a meno che non riceva un’offerta di circa 30 milioni di euro. Pedullà ha inoltre espresso qualche sorpresa riguardo alle eventuali trattative future, fornendo un aggiornamento chiaro e senza enfasi sulla situazione.

Inter News 24 Frattesi, Alfredo Pedullà, noto giornalista, ha fatto il punto sul futuro del centrocampista dell’Inter: le sue dichiarazioni. Il futuro di Davide Frattesi resta il rompicapo principale del mercato invernale nerazzurro. Dopo lo stallo sulla questione delle presenze per il riscatto, è Alfredo Pedullà a fare chiarezza attraverso il suo canale YouTube, fissando i paletti economici di una trattativa che sembra inevitabile ma non ancora imminente. Secondo l’esperto di mercato, la fase di silenzio di queste ore è dovuta all’attesa di un’offerta che soddisfi le pretese di Marotta. Frattesi, le cifre del divorzio e il calo del prezzo. 🔗 Leggi su Internews24.com

frattesi pedull224 rompe il silenzio l8217inter non lo regala servono 30 milioni di euro sarei sorpreso se8230

© Internews24.com - Frattesi, Pedullà rompe il silenzio: «L’Inter non lo regala, servono 30 milioni di euro. Sarei sorpreso se…»

Leggi anche: Sirene turche per Frattesi, lo vuole il Fenerbahce: per un’offerta da 30-35 milioni l’Inter tratta

Leggi anche: Frattesi Inter, ipotesi addio a gennaio? Pedullà spiega: «Nerazzurri arrivati a chiedere anche 50 milioni! Non escludo quello scenario»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.