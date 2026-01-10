Frattesi Pedullà rompe il silenzio | L’Inter non lo regala servono 30 milioni di euro Sarei sorpreso se…
Alfredo Pedullà, noto giornalista sportivo, ha commentato il trasferimento di Frattesi dall’Inter, sottolineando che il club non intende cedere il giocatore a meno che non riceva un’offerta di circa 30 milioni di euro. Pedullà ha inoltre espresso qualche sorpresa riguardo alle eventuali trattative future, fornendo un aggiornamento chiaro e senza enfasi sulla situazione.
Inter News 24 Frattesi, Alfredo Pedullà, noto giornalista, ha fatto il punto sul futuro del centrocampista dell’Inter: le sue dichiarazioni. Il futuro di Davide Frattesi resta il rompicapo principale del mercato invernale nerazzurro. Dopo lo stallo sulla questione delle presenze per il riscatto, è Alfredo Pedullà a fare chiarezza attraverso il suo canale YouTube, fissando i paletti economici di una trattativa che sembra inevitabile ma non ancora imminente. Secondo l’esperto di mercato, la fase di silenzio di queste ore è dovuta all’attesa di un’offerta che soddisfi le pretese di Marotta. Frattesi, le cifre del divorzio e il calo del prezzo. 🔗 Leggi su Internews24.com
