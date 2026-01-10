Franco126 e la sua crew accendono Roma parte tour ‘Futuri possibili’

Franco126 e la sua crew portano il tour ‘Futuri possibili’ a Roma, un evento che riflette il percorso di crescita e maturità dell’artista. Federico Bertollini, originario di Trastevere, ha iniziato la sua carriera come giovane performer, affrontando sfide e apprendendo sul campo. Oggi, il suo live rappresenta un momento di condivisione e confronto con il pubblico, testimoniando l’evoluzione artistica e personale nel panorama musicale italiano.

Nemmeno dieci anni fa Federico Bertollini era ancora un ‘pischello’ di Trastevere che si guadagnava da vivere facendo “due lavori”, come ricorda lui stesso dal palco. Oggi è un artista amatissimo dai suoi fan che lo conoscono solo e soltanto con il suo curioso nome d’arte, Franco126. Centoventisei come i gradini della scalinata di viale Glorioso a Trastevere, già cara a Sergio Leone, luogo d’incontro della sua storica crew. Ne ha fatta di strada quel ragazzo che oggi, a 33 anni, è parte di quel ristretto club dei più influenti artisti della scena indie-pop italiana. Franco 126 La consacrazione è arrivata con il suo terzo lavoro da solista, Futuri Possibili (Bomba DischiUniversal), pubblicato lo scorso marzo e già certificato Disco d’Oro. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Franco126 e la sua crew accendono Roma, parte tour ‘Futuri possibili’ Leggi anche: Chivu Inter, ecco la macchina perfetta delle 7 vittorie consecutive. L’analisi e i possibili scenari futuri Leggi anche: La cantante ha chiuso il tour nella "sua" Roma Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Franco126 e la sua crew accendono Roma, parte tour ‘Futuri possibili’ - Nemmeno dieci anni fa Federico Bertollini era ancora un 'pischello' di Trastevere che si guadagnava da vivere facendo "due lavori", come ricorda lui stesso ... lapresse.it

Franco126, chi è: perchè si chiama così, vero nome e fidanzata misteriosa/ “Cosa odio della musica di oggi” - Franco126, dalla scena indie al cuore dei fan: chi è davvero, cosa significa quel 126 e cosa critica della musica contemporanea. ilsussidiario.net

Franco126 arriva a Napoli. Franco126, al secolo Federico Bertollini, è un autore di canzoni romano. Centoventisei come i gradini della scalinata di Viale Glorioso a Trastevere, luogo simbolico e punto d’incontro della sua storica crew. La sua scrittura nasc - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.