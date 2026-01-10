Francia a Trump | l’Europa non è sull’orlo della dissoluzione della civiltà

La Francia ribadisce la forza e la continuità della civiltà europea di fronte alle posizioni di Donald Trump. Secondo le autorità francesi, l’eredità culturale e spirituale del continente è radicata e resistente, frutto di oltre duemila anni di storia. Questa dichiarazione sottolinea l’importanza di preservare i valori e le identità che hanno plasmato l’Europa, respingendo ogni idea di dissoluzione o crisi irreversibile della civiltà europea.

''La civiltà europea è indelebile: è una civiltà dello spirito, forgiata pazientemente nel corso di due millenni''.

