Francia a Trump | l’Europa non è sull’orlo della dissoluzione della civiltà

La Francia ribadisce la forza e la continuità della civiltà europea di fronte alle posizioni di Donald Trump. Secondo le autorità francesi, l’eredità culturale e spirituale del continente è radicata e resistente, frutto di oltre duemila anni di storia. Questa dichiarazione sottolinea l’importanza di preservare i valori e le identità che hanno plasmato l’Europa, respingendo ogni idea di dissoluzione o crisi irreversibile della civiltà europea.

''La civiltà europea è indelebile: è una civiltà dello spirito, forgiata pazientemente nel corso di due millenni''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Francia a Trump: “l’Europa non è sull’orlo della dissoluzione della civiltà” Leggi anche: Trump: "L'Europa rischia la cancellazione della sua civiltà" Leggi anche: Trump attacca l’Europa: “Rischia la cancellazione della sua civiltà” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Francia: Macron riceve Trump e Zelensky prima dell'evento per la riapertura di Notre-Dame - I due capi di Stato sono arrivati a Parigi in occasione della riapertura dell'iconica cattedrale restaurata dopo il terribile incendio ... it.euronews.com Euronews Italiano. . Il presidente francese ha criticato le scelte del suo omologo americano, sostenendo che si sta liberando delle regole internazionali. Trump lo ha preso di mira in un discorso di mercoledì in cui ha raccontato come ha costretto la Francia ad - facebook.com facebook George Clooney si trasferisce in Francia, Trump esulta. Riparte lo scontro: la reazione del presidente Usa e il commento dell'attore x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.