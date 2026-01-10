Francesca Brambilla di Avanti un altro rompe il silenzio | Tre anni di incubo col mio compagno ho attivato il codice rosso per le bambine

Francesca Brambilla, nota per il suo ruolo in Avanti un altro, ha recentemente condiviso un episodio difficile della sua vita. Dopo tre anni di convivenza difficile con il suo compagno, ha deciso di attivare il codice rosso a tutela delle sue bambine. La sua testimonianza evidenzia come anche tra le apparenti normalità possano celarsi situazioni di controllo e paura, portando alla luce tematiche di grande rilevanza sociale.

Dietro il sorriso della "Bona Sorte" di Avanti un altro, si nascondeva una realtà drammatica fatta di controllo ossessivo e paura. Francesca Brambilla, 33 anni, ha deciso di rendere pubblica, in un'intervista al Corriere della Sera, la fine di una relazione durata tre anni, segnata da una violenza che non ha lasciato lividi sulla pelle, ma cicatrici profonde nella mente. L'influencer ha denunciato l'ex compagno, facendo scattare immediatamente il Codice Rosso, la procedura d'urgenza che lo Stato italiano riserva alle vittime di violenza domestica. Il racconto di Francesca delinea i contorni di un rapporto tossico iniziato quasi subito con manie di controllo e svalutazioni costanti.

