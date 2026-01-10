Frana di via Stornite | Sulla mancata costituzione di un consorzio dal Comune informazioni fuorvianti
La vicenda della frana di via Stornite prosegue con aggiornamenti sulla causa legale in corso. Dopo l'udienza del 7 gennaio, il giudice ha incaricato un consulente tecnico per valutare eventuali rischi imminenti. La questione rimane complessa, con alcune dichiarazioni del Comune che hanno generato confusione riguardo alla mancata costituzione di un consorzio. Si attende ora l’esito delle analisi tecniche per approfondire la situazione.
La causa legale inerente alla frana di via Stornite resta un tema caldo dopo l'udienza cautelare del 7 gennaio nella quale il giudice ha nominato un consulente tecnico d'ufficio che dovrà valutare se sussiste una pericolisità imminente. Intervengono in una nota gli avvocati, Giuliano Cardellini e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche: Udienza sulla frana di via Stornite, otto residenti contro il Comune: il giudice nomina un consulente tecnico
Leggi anche: Frana di via Stornite, il Comune: "I ricorrenti si oppongono all'uso dei fondi commissariali dilatando i tempi"
Frana di via Stornite, il legale: La causa e l'iter per i fondi commissariali non sono assolutamente in contrasto.
Causa per la frana di via Stornite. Nominato il consulente del giudice - Otto residenti nella strada di Borello danneggiata dal maltempo del 2023 chiedono al Comune di farsi carico del ripristino della viabilità . ilrestodelcarlino.it
Cesena, frana di via Stornite, la replica del Comune: “I cittadini nel 2017 si opposero a interventi pubblici” - Frana di via Stornite, dopo la nota degli avvocati del gruppo di cittadini di Borello, nel primo pomeriggio di oggi è arrivata una replica da parte ... corriereromagna.it
Cesena, frana di via Stornite a Borello: giudice nomina un consulente tecnico - Frana di via Stornite a Borello: ieri, mercoledì 7 gennaio, si è tenuta presso il Tribunale di Forlì, l’udienza cautelare, della causa intentata da ... corriereromagna.it
Frana di via Stornite, il legale: "La causa e l'iter per i fondi commissariali non sono assolutamente in contrasto" #Cesena - facebook.com facebook
Frana di via Stornite, le precisazioni dell’Amministrazione comunale di Cesena CESENA – In riferimento alla nota stampa inviata questa mattina agli organi di informazione in merito all’udienza cautelare del 7 gennaio 2026, e-r.press/TSpTr #Frana #Stornite x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.