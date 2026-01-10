Fosso Lama previsto per lunedì lo start ai lavori del Consorzio di bonifica
Lunedì 12 gennaio prenderanno il via i lavori del Consorzio di bonifica lungo il Fosso Lama a Campocavallo, in OSIMO. L'intervento mira a migliorare la gestione delle acque e la sicurezza del territorio. L'inizio dei lavori segna un passo importante per la manutenzione e la tutela ambientale della zona.
OSIMO - Lunedì prossimo, 12 gennaio, partiranno i lavori del Consorzio di bonifica lungo il Fosso Lama a Campocavallo. L'area di cantiere occuperà parte della pista ciclabile lungo l’area fluviale, in particolare dalla zona dove si trovano fontanelle e palestra all'aperto in fondo a via Cagiata. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Leggi anche: Consorzio di Bonifica, ok al bilancio 2026: "Previsto 1 milione di euro in più per il personale"
Leggi anche: Consorzio di Bonifica, in un anno 12 milioni di euro per i lavori sul reticolo
Stava effettuando un lavoro all’interno di un immobile in località Fosso Riccione, lungo la Salaria fra Ascoli e Castel di Lama, quando ha perso l’equilibrio. Sul posto i sanitari del 118 e poi l’elisoccorso - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.