Forza Italia la spaccatura è interna

In vista delle prossime elezioni comunali a Lecco, Forza Italia attraversa una fase di crisi interna. La segreteria cittadina, composta da Angela Fortino, Veronica Paramatti e altri membri del direttivo, ha rassegnato le dimissioni collettive, segnando una frattura nel centrodestra locale. Questa situazione riflette le tensioni e le sfide che il partito deve affrontare nel contesto politico attuale.

Terremoto in Forza Italia e nel centrodestra a Lecco. A pochi mesi dalle elezioni per scegliere il nuovo sindaco e i nuovi consiglieri comunali del capoluogo di provincia, i componenti della segreteria cittadina degli azzurri hanno rassegnato le dimissioni in blocco: la segretaria Angela Fortino (nella foto), la sua vice Veronica Paramatti e poi gli altri del direttivo, cioè Fabrizio Bianchi, Filomena Marchitto, Giulio Rafaci e Andrea Quintavalla. Con loro hanno inoltre ritirato la disponibilità a candidarsi alle imminenti amministrative quanti si erano invece manifestati pronti a entrare in lista. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

