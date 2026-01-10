Fortitudo A Verona nelle mani di Perkovic

La Fortitudo Verona si prepara ad affrontare la partita di questa sera alle 20, forte di una recente vittoria e dell’arrivo di Toni Perkovic. La squadra cerca una prestazione di carattere, determinazione e compattezza, per consolidare la propria posizione in classifica e continuare il percorso di crescita. Un momento importante per la formazione, che si affida alla grinta e al coraggio di tutti i suoi giocatori.

Serve una prova di carattere, una prestazione cuore e determinazione, grinta e coraggio. E' una Fortitudo rinfrancata nel morale e nella classifica, dalla vittoria contro Roseto di domenica scorsa e dall'arrivo del nuovo straniero Toni Perkovic, quella che scenderà in campo questa sera alle 20.30 sul parquet di Verona per affrontare i gialloblù della Scaligera. La seconda sfida del girone di ritorno si presenta come un crocevia, non decisivo, ma comunque molto importante per la stagione dei biancoblù. Quello con Verona del bolognese Devis Cavina è in effetti un confronto che mette, l'una di fronte all'altra, due squadre che per qualità, trazione, ambizione, puntano al vertice del campionato.

