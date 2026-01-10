Forte terremoto di magnitudo 5.1 tra Calabria e Sicilia

Questa mattina alle 05:53, tra Calabria e Sicilia, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 5.1. L’evento, avvenuto all’alba, ha causato alcune preoccupazioni nella zona. Per aggiornamenti e dettagli, si consiglia di seguire fonti ufficiali e di consultare le autorità competenti. Restate informati con DayItalianews.

Scossa improvvisa all'alba Questa mattina alle 05:53 del 10 gennaio 2026 una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.1 è stata registrata nel Mar Ionio, al largo della costa sud-orientale della Calabria, vicino alla provincia di Reggio Calabria. L'evento è stato avvertito distintamente in vaste zone della Calabria e della Sicilia orientale, svegliando numerose persone nelle prime ore del giorno. Epicentro, profondità e percezione Secondo i dati ufficiali dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l'epicentro del sisma è stato localizzato in mare, al largo della costa calabrese sud-orientale, a una profondità significativa che ha favorito la propagazione delle onde sismiche su una vasta area.

