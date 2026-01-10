Forte scossa di terremoto in Calabria sentita anche in Sicilia | quanto è a rischio la punta dello Stivale?

Questa mattina, alle 5:53, un terremoto di magnitudo 5.1 ha interessato la zona sud-orientale di Reggio Calabria, con effetti percepiti anche in Sicilia. La scossa ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e sul rischio sismico della regione. In questa analisi, approfondiremo le caratteristiche dell’evento e il livello di vulnerabilità della punta dello Stivale, per comprendere meglio la situazione attuale.

Paura questa mattina lungo la costa calabrese. Alle 5:53 un terremoto di magnitudo 5.1 ha scosso il fondale marino al largo della zona sud-orientale di Reggio Calabria. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), l'epicentro si trovava a 64,8 chilometri di profondità, un dettaglio che ha fatto la differenza. Il tremore è stato percepito distintamente in Calabria, da Reggio a Vibo Valentia, passando per Catanzaro e Cosenza, ma anche in Sicilia orientale, fino a Malta e Taranto. Nonostante l'intensità rilevante e la forte percezione, non si registrano danni né a persone né a edifici.

