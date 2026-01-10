Forte mal di testa muore 12enne della scuola calcio Grifone soccer
Il 12enne Cristian Cirolla, residente ad Anzio, è deceduto nella notte tra il 7 e l’8 gennaio. Il giovane, appartenente alla squadra di calcio Grifone Soccer, aveva solo 12 anni ed è stato colpito da un grave mal di testa. La notizia ha suscitato grande dolore tra familiari, amici e la comunità sportiva locale. Le cause del decesso sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.
Cristian Cirolla è morto nella notte tra il 7 e l'8 gennaio. Aveva solo 12 anni. Il ragazzino era residente ad Anzio. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
