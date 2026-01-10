Forte grandinata su Napoli | quanto durerà l' allerta meteo

Una forte grandinata sta interessando Napoli da questa mattina, 10 gennaio, a causa di un'ondata di maltempo che ha portato la protezione civile a emettere un'allerta meteo. Resta importante monitorare gli aggiornamenti ufficiali per conoscere la durata e l'evoluzione delle condizioni atmosferiche.

Una grandinata si sta abbattendo su Napoli dalla mattinata di sabato 10 gennaio. Sono gli effetti del maltempo che ha portato la protezione civile a diramare una allerta meteo. Al momento si segnalano alcune situazioni di disagio per la popolazione.Le chiusure a Napoli per l'allertaA causa di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Scuole chiuse per allerta meteo: ecco quanto durerà l'ondata di maltempo sulla Campania Leggi anche: Forte vento su Bari e provincia, scatta l'allerta meteo Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Forte grandinata su Napoli: quanto durerà l'allerta meteo - Sono gli effetti del maltempo che ha portato la protezione civile a diramare una allerta meteo. napolitoday.it

GRANDINATA A ROMA tor bella monaca questa mattina, forte instabilità al CENTROSUD, con quota neve in notevole abbassamento al centro. Nevica intensamente in Abruzzo occidentale fino al capoluogo Se avete segnalazioni postatele qui o nella chat Tel - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.