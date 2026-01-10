Formazioni confermate poiché i detentori della FA Cup affronteranno squadre non appartenenti alla lega

Le formazioni della FA Cup sono state confermate, con i detentori del titolo, il Crystal Palace, che affronteranno squadre non appartenenti alla lega. La competizione prenderà il via con il match contro il Macclesfield, segnando l’inizio della loro difesa del titolo. Questa edizione si distingue per la presenza di avversari esterni al campionato, offrendo uno spettacolo di novità e imprevedibilità.

2026-01-10 13:19:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: I vincitori della FA Cup, il Crystal Palace, iniziano la loro difesa contro avversari fuori campionato mentre affrontano il Macclesfield nel calcio d’inizio dell’ora di pranzo. Il Palace ha battuto il Manchester City a Wembley a maggio per il suo primo trofeo importante. Oliver Glasner adorerebbe un’altra corsa di coppa, ma ha una squadra allungata e ha apportato molti cambiamenti. È la prima volta che i detentori della coppa affrontano avversari fuori campionato dal 2005, quando il Manchester United aveva bisogno di un replay per battere l’Exeter. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

