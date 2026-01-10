Forbidden fruit 2 replica puntata del 10 gennaio in streaming | Video Mediaset

Oggi, sabato 10 gennaio, torna in streaming Forbidden Fruit 2, la soap turca disponibile su Video Mediaset. Nell’episodio di questa settimana, vengono approfonditi i confronti familiari e le decisioni dei personaggi principali, con particolare attenzione ai cambiamenti nelle relazioni di Erim, Zehra e Caner. La puntata offre spunti di riflessione sulle dinamiche personali e sui segreti che influenzano le loro vite.

Nuovo appuntamento oggi – sabato 10 gennaio – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna In ospedale, Erim comunica al padre la sua intenzione di andare a vivere con la madre una volta dimesso, mentre Zehra e Caner cercano di fare chiarezza sul loro rapporto, tenendolo segreto alla famiglia e agli amici. Zeynep e Alihan partecipano a una festa organizzata da Elif e, in questa occasione, Zeynep conosce Hazal, una bella ragazza che è appena stata licenziata. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio 132 trasmesso da Canale 5 in replica streaming.

