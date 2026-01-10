folla in delirio per yungblud a sydney con il suo idols world tour

L’arrivo di Yungblud a Sydney per una tappa del suo IDOLS World Tour ha attirato molta attenzione, con un’affluenza significativa di fan. L’evento rappresenta un momento importante nel tour, che vede l’artista britannico impegnato in diverse date in Australia. La presenza di pubblico e l’interesse verso la sua musica confermano il crescente seguito e l’importanza della tournée in questa regione.

L’arrivo di Yungblud in Australia, in vista di una tappa del suo IDOLS World Tour, è stato tutt’altro che tranquillo. Il rocker britannico è atterrato a Sydney all’inizio di questa settimana e ha subito attirato l’attenzione dei fan, dopo aver partecipato a una mostra fotografica pop-up a Newtown, dove la folla, a quanto pare, è diventata così numerosa da rendere necessario l’intervento della polizia per gestire la situazione. Yungblud ha ripreso il tour dopo lo stop per motivi di salute. Yungblud, al secolo Dominic Harrison, aveva incoraggiato i fan a recarsi nella galleria tramite i social media, annunciando loro che sarebbe stato presente di persona. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

