Fletcher si concentra sulla FA Cup mentre si parla di ottenere un lavoro permanente al Man Utd

Darren Fletcher, allenatore ad interim del Manchester United, ha confermato di non aver discusso del suo futuro al club. La sua priorità attuale rimane la preparazione della squadra per il terzo turno di FA Cup contro il Brighton. Fletcher si concentra sul presente, lasciando da parte le questioni contrattuali, e dedica tutte le energie alla gestione della squadra in questa competizione.

2026-01-09 20:27:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: L’allenatore ad interim del Manchester United Darren Fletcher afferma di non aver avuto discussioni sul suo futuro nel club e insiste che la sua massima attenzione è stata rivolta alla preparazione della squadra per il terzo turno di FA Cup contro il Brighton. Fletcher è stato incaricato temporaneamente per due partite in seguito all’esonero di Ruben Amorim e supervisionerà l’incontro prima che lo United nomini un allenatore ad interim per il resto della stagione. Ole Gunnar Solskjaer e Michael Carrick sono considerati i principali candidati per assumere quel ruolo, anche se non è chiaro se Fletcher continuerà a far parte dello staff tecnico della prima squadra o tornerà alla sua precedente posizione di allenatore Under 18 dello United. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

