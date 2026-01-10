Flagellata dal vento Paura e devastazione nella regione italiana l’allerta prosegue

Nella Sardegna, le recenti condizioni di maltempo hanno causato danni diffusi, con raffiche di vento che hanno superato i 100 km/h. I Vigili del Fuoco sono al lavoro in tutta l’isola per intervenire e gestire le conseguenze di questa intensa ondata di vento, che ha portato paura e distruzione in diverse aree. La situazione rimane sotto sorveglianza mentre le operazioni di intervento continuano.

I Vigili del Fuoco sono impegnati in tutta la Sardegna per fronteggiare le conseguenze di una violenta ondata di maltempo che nelle ultime 24 ore ha colpito l’Isola, con raffiche di vento che localmente hanno superato i 100 chilometri orari. Il bilancio provvisorio parla di circa 200 interventi effettuati o in corso su tutto il territorio regionale. Alberi caduti e disagi alla circolazione. La maggior parte delle criticità ha riguardato la circolazione stradale, ostacolata dalla caduta di alberi e rami. Sono circa 60 gli interventi già effettuati dalle squadre di pronto intervento per la rimozione di alberi pericolanti o abbattuti dal vento, con operazioni concentrate soprattutto lungo le arterie urbane ed extraurbane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Flagellata dal vento”. Paura e devastazione nella regione italiana, l’allerta prosegue Leggi anche: Liguria flagellata dal maltempo: oggi allerta arancione in tutta la regione, Genova in difficoltà Leggi anche: Maltempo Italia, la regione flagellata da temporali, allagamenti e frane: è allerta La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Nubifragio in Romagna: devastazione, danni e paura - Un temporale violentissimo, con grandine e raffiche di vento fino a 120 chilometri orari, ha piegato la costa Romagnola Un temporale violentissimo, con grandine e raffiche di vento fino a 120 ... ilrestodelcarlino.it La Sardegna flagellata dal vento: danni a Sassari e Porto Torres Danneggiata la doccia dello Scoglio Lungo, rami e alberi falciati dalle raffiche di maestrale - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.