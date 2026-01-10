Fiumicino sviene in strada Emergenza in via Carcopino

Oggi a Fiumicino, un uomo è stato trovato senza sensi in via Jerome Carcopino, nei pressi del suo alloggio di fortuna. Un passante ha prontamente segnalato l’emergenza, intervenendo per prestare aiuto. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno avviato le prime cure. La dinamica e le eventuali cause del malore sono ancora in fase di accertamento.

Fiumicino, 10 gennaio 2026 – Era disteso per strada quando un passante ha lanciato l’allarme: un uomo è stato trovato privo di sensi in via Jerome Carcopino, vicino al suo alloggio di fortuna, nella tarda mattinata di oggi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e l’ambulanza. Secondo quanto si apprende all’arrivo del personale sanitario l’uomo ha ripreso i sensi, era vigile ed è stato trasportato in ospedale. Un fatto questo, che riaccende i riflettori, su una questione segnalata più volte dai residenti del quartiere ( leggi qui ): l’uomo vive da anni in un furgone abbandonato. All’interno cumuli di rifiuti, come constatato dai carabinieri presenti sul posto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Emergenza maltempo, difesa idraulica in azione tra Fiumicino e Ostia Leggi anche: Incidente a Fiumicino, scontro autobus-macchina su Coccia di Morto: strada chiusa La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Fiumicino, sviene in strada. Emergenza in via Carcopino - L’uomo è stato trovato disteso vicino al suo alloggio di fortuna: a chiamare i soccorsi un passante ... ilfaroonline.it

