Fitta nevicata sull' alta Tuscia fiocchi a San Lorenzo Nuovo e Onano | VIDEO

Una intensa nevicata sta interessando l'alta Tuscia, coinvolgendo località come San Lorenzo Nuovo e Onano. Le precipitazioni, generate da una recente perturbazione, stanno creando un paesaggio invernale caratterizzato da fiocchi di neve. Questa condizione meteorologica temporanea contribuisce a un risveglio naturale tipico della stagione, influenzando la quotidianità delle comunità locali nella provincia.

