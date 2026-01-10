Firenze tentato omicidio con sassi e machete | arrestati 4 marocchini

A Firenze, quattro uomini di origine marocchina sono stati arrestati con l'accusa di tentato omicidio. L'episodio ha visto un’aggressione violenta e pianificata, durante la quale i sospettati hanno colpito una persona con machete, sassi e un tombino. L'intera vicenda è sotto indagine da parte delle autorità, che stanno ricostruendo i dettagli di questa grave intimidazione.

Aggredito con sassi e machete, 4 arresti per tentato omicidio - FIRENZE: Vittima del violento episodio, avvenuto nel Settembre scorso, un giovane di 26 anni: riportò lesioni con prognosi di 30 giorni ... toscanamedianews.it

Firenze, quattro arresti per il tentato omicidio davanti al cinema - Quattro cittadini marocchini arrestati per l'aggressione di un connazionale con machete e altri oggetti contundenti. gonews.it

La Polizia di Firenze ha arrestato quattro cittadini marocchini accusati di tentato omicidio aggravato in concorso. Gli arresti arrivano al termine di un’indagine della Squadra Mobile, coordinata dalla Procura. L’episodio risale alla sera del 3 settembre scorso, ne - facebook.com facebook

