Firenze tentato omicidio con sassi e machete | arrestati 4 marocchini

Da imolaoggi.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Firenze, quattro uomini di origine marocchina sono stati arrestati con l'accusa di tentato omicidio. L'episodio ha visto un’aggressione violenta e pianificata, durante la quale i sospettati hanno colpito una persona con machete, sassi e un tombino. L'intera vicenda è sotto indagine da parte delle autorità, che stanno ricostruendo i dettagli di questa grave intimidazione.

Fu un'aggressione efferata, in 4 contro uno colpirono con coltelli tipo machete, usando anche sassi e un tombino. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

firenze tentato omicidio con sassi e machete arrestati 4 marocchini

© Imolaoggi.it - Firenze, tentato omicidio con sassi e machete: arrestati 4 marocchini

Leggi anche: Aggredisce con il machete un 18enne e un 24enne in Ticinese: 19enne arrestato per duplice tentato omicidio

Leggi anche: Litigano nel locale con due ragazzi, escono e li investono con l’auto: tre 20enni arrestati per tentato omicidio

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Aggressione con machete, sassi e un tombino: quattro uomini in carcere per tentato omicidio; Aggredito con sassi e machete, 4 arresti per tentato omicidio; Firenze, quattro arresti per l'aggressione davanti al cinema; Firenze, quattro arresti per il tentato omicidio davanti al cinema.

firenze tentato omicidio sassiAggressione con machete, sassi e un tombino: quattro uomini in carcere per tentato omicidio - Al termine di una serrata attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Firenze, la Squadra Mobile Fiorentina ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere ... 055firenze.it

firenze tentato omicidio sassiAggredito con sassi e machete, 4 arresti per tentato omicidio - FIRENZE: Vittima del violento episodio, avvenuto nel Settembre scorso, un giovane di 26 anni: riportò lesioni con prognosi di 30 giorni ... toscanamedianews.it

firenze tentato omicidio sassiFirenze, quattro arresti per il tentato omicidio davanti al cinema - Quattro cittadini marocchini arrestati per l'aggressione di un connazionale con machete e altri oggetti contundenti. gonews.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.